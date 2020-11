City e Liverpool escorregam na chuva

O Manchester City recebeu o Liverpool no Etihad pela 8º rodada do Campeonato Inglês. O jogo cumpriu com as expectativas, mas o resultado não foi bom para nenhuma das equipes.

Caia muita chuva na cidade de Manchester, mas isso não fez a temperatura baixar dentro de campo. O jogo começou frenético e logo aos 11 minutos já tinhamos pênalti, VAR e gol. Cabe destacar o time titular escalado por Klopp, que encontrou um espaço para Diogo Jota ao lado deu seu conhecido tridente ofensivo.

Mané invadiu a área e foi atropelado por Walker, pênalti claro a favor do Liverpool, o VAR entrou em ação e confirmou a penalidade. Salah foi para a cobrança, bateu forte e estufou as redes de Ederson!

O City não demorou a responder e aos 25', Sterling recebeu na área e bateu, mas a bola desviou em Alisson e sobrou para Matip que afastou o perigo. Sterling tinha a opção de tocar para Gabriel Jesus que estava melhor posicionado, mas foi fominha.

Essa jogada serviu como um aviso para o empate que estava por vir. Aos 30', De Bruyne encontrou Gabriel Jesus dentro da área, o atacante dá um toque na bola e tira Arnold da jogada para bater na saída de Alisson!

Quando o primeiro tempo se encaminhava para o final, outro pênalti, dessa vez para o City. De Bruyne fez o cruzmanto e a bola explodiu no braço esquedo de Joe Gomez. O árbitro foi até o monitor revisar o lance e marcou o pênalti. De Bruyne foi para a cobrança e mandou para fora.

Na etapa final, o City voltou melhor e criou outras chances para virar. Cancelo cruzou na medida para Gabriel Jesus, o brasileiro cabeceou completamente livre de marcação, mas errou o alvo.

Aos 61', uma péssima notícia para Jürgen Klopp, que viu Alexander-Arnold deixar o campo com muitas dores no joelho. Mais problemas para o sistema defensivo do treinador alemão.

O jogo esfriou, o City ficou mais com a bola, mas não conseguiu um espaço para marcar o seu segundo gol e o placar não voltou a sofrer alterações.

Com o resultado, o Liverpool perdeu a chance de recuperar a liderança da Premier League e com 17 pontos está atrás de Tottenham e Leicester. Já o Manchester City é apenas o 11º com 12 pontos e uma partida a menos.

Na próxima rodada, após a parada para a data FIFA, o Liverpool tem um confronto direto pela liderança contra o Leicester, enquanto o City visita o Tottenham em outro jogo que promete.