City elimina o Real em noite de pesadelo para Varane

Dois dos gigantes na luta pela Champions League, Manchester City e Real Madrid começaram o duelo de volta com linhas avançadas quando precisavam se defender, uma postura intensa de marcação para candidatos ao título que entraram em campo com a classificação em jogo.

A estratégia de Pep Guardiola não demorou para funcionar. Apenas oito minutos após o apito inicial, os ingleses aumentaram a vantagem de 2 a 1 obtida dentro do Santiago Bernabéu no jogo de ida.

Raphäel Varane começou cedo sua noite de pesadelo ao falhar dentro da área diante de Gabriel Jesus, que aproveitou o vacilo e roubou a bola do zagueiro francês. O brasileiro rapidamente acionou Sterling, que estava livre perto da pequena área e bateu de primeira para dentro.

O time de Zinedine Zidane reagiu com finalizações de Benzema e Hazard, mas a dupla parou em defesas de Ederson. O goleiro, no entanto, não foi capaz de evitar a segunda tentativa do centroavante francês após presente de Rodrygo em uma grande jogada do jovem.

O ex do Santos recebeu do camisa 9 pela direita e aplicou um drible pelo meio das pernas da marcação para chegar ao fundo, olhar para a área e cruzar na cabeça de Karim, que mandou para o fundo do gol de Ederson.

O time de Pep Guardiola voltaria a pressionar nos últimos minutos do primeiro tempo, com finalizações de Walker, João Cancelo, Foden e De Bruyne. Enquanto isso, a equipe de Zidane se protegia e enfrentava dificuldades para levar perigo aos donos da casa.

Após o intervalo, o jogo seguiu tendo predomínio dos anfitriões e Courtois passou a ser fundamental para evitar as numerosas tentativas dos ingleses. De Bruyne, Sterling e Gabriel Jesus seguiram dando trabalho ao goleiro belga. Do lado do Real Madrid, Benzema era o único que tinha chances contra Ederson.

A superioridade dos donos da casa se transformou em gol graças a mais um grande erro de Varane, que voltou a falhar diante de Gabriel Jesus. Aos 68 minutos, o zagueiro tentou atrasar de cabeça, mas deu um passe curto demais e o atacante brasileiro se antecipou para tocar para dentro na saída de Courtois.

Após ampliar o placar, o Manchester City manteve o jogo no campo do Real Madrid e voltou a dar trabalho para a zaga espanhola com Gabriel Jesus, David Silva e Walker. No outro lado, Modric e Benzema eram os principais nomes ativos na tentativa de ameaçar Ederson, mas sem causar grande risco.

Com o resultado, o time de Pep Guardiola vai às quartas de final da Champions League e enfrenta o Lyon, que se classificou nesta sexta-feira ao eliminar a Juventus na Itália.