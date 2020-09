City estreia com vitória sobre os Wolves na Premier

Após ter jogo adiado na primeira rodada, o Manchester City entrou em campo nesta segunda-feira para estrear pela Premier League 2020-21 e abriu o placar aos 19 minutos do jogo contra o Wolverhampton.

O gol teve origem em um pênalti duvidoso. Kevin de Bruyne encarou a marcação de Saiss, que se jogou dentro da área para tentar roubar a bola com um carrinho. O belga caiu junto e, imediatamente, o juiz marcou pênalti.

Na imagem da televisão, a impressão é de que não há um contato físico ou que, se houve, não seria capaz de derrubar o jogador do Manchester City. De qualquer forma, a arbitragem não acionou o VAR.

O próprio De Bruyne foi para a cobrança e converteu o pênalti com um chute forte a meia altura. Com isso, o belga abriu o placar e fez o primeiro gol do time de Pep Guardiola nesta edição da Premier League.

A segunda bola na rede viria aos 32 minutos, com Sterling cruzando rasteiro pela esquerda para Foden, dentro da área, chegar batendo de primeira.

Após um primeiro tempo com domínio da equipe de Pep Guardiola, que teve quase 70% da posse de bola, o time de Nuno Espírito Santo criou mais depois do intervalo e desperdiçou diversas oportunidades.

Na volta dos vestiários, os donos da casa reagiram e descontaram com Raúl Jiménez aos 77 minutos, mas não conseguiram ir além e ainda viram Gabriel Jesus fechar o placar, no minuto final, com um chute da esquerda com desvio em Coady.

No próximo domingo, o Manchester City recebe o Leicester e os Wolves visitam o West Ham.