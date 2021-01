City faz 5 a 0 e volta a liderar a Premier League

Pep Guardiola pode respirar. Seu Manchester City, que estava muito longe da liderança há várias rodadas, voltou ao topo da Premier depois de vencer o West Bromwich Albion (0-5) com absoluta clareza.

Uma 'manita' muito confortável para os rapazes do treinador de Santpedor, que a partir dos 6 minutos já estavam com o jogo dominado. Gündogan dominou uma bola extraordinária, ajustou para o ataque e bateu sutilmente para tirar do goleiro.

Já aos 20', Cancelo fez o segundo da noite e o bandeirinha levantou a bandeira para impedimento de Bernando Silva. Depois de revisar o VAR, o árbitro declarou o gol válido.

O City estava confortável e em meia hora fez o 3 a 0 com Gündogan. O alemão driblou na área e derrotou Johnstone com um chute cruzado. Antes do intervalo, Mahrez enfrentou o zagueiro e fez o quarto.

Com o encontro mais que condenado, Sterling colocou a cereja no bolo no segundo tempo após uma grande triangulação entre Rodri, o argelino e o britânico. 0-5 e sim, relaxamento total para os homens de Guardiola.

O West Bromwich Albion tentou marcar o gol de honra, mas não teve chance. O tempo passou e o City conseguiu uma vitória que lhes permite retomar a liderança do campeonato inglês.