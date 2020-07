City goleia um Liverpool desconectado

Antes de a bola começar a rolar, os jogadores do Manchester City fizeram uma homenagem ao Liverpool. A tradicional 'guarda de honra' foi feita, com o time da casa formando um corredor de aplausos para os campeões entrarem em campo.

Quando a partida começou, não houve cortesia alguma do time de Pep Guardiola, que não poupou os donos do título e jogaram dispostos a suar para acabar com a imagem de superioridade da equipe de Jürgen Klopp.

Foi um obstáculo no objetivo do Liverpool, que já tem o troféu garantido e agora busca atingir os 100 pontos na competição. Joe Gomez, em uma atuação insegura, facilitou a abertura do placar cometendo pênalti em Sterling, convertido por De Bruyne aos 24 minutos.

Sterling foi o responsável por ampliar a vantagem ao receber assistência de Foden, que teria outro momento de glória antes do intervalo. O meia inglês fez o terceiro gol com um chute alto superando Alisson após bela troca de passes com De Bruyne.

O placar foi fechado com gol de Sterling, que recebeu dentro da área, dominou tirando Henderson da jogada e finalizou para dentro da meta do goleiro brasileiro.

Faltando seis rodadas para o fim do campeonato, o City se acomoda na segunda posição com onze pontos sobre o Leicester (3º) e o Liverpool fica com a necessidade de fazer 15 pontos em 18 para chegar aos 100 pontos nesta edição da Premier League.