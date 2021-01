City insiste, mas PSG quer sair na frente por Messi

Leo Messi, um dos melhores jogadores de todos os tempos, senão o melhor, ficará livre em junho e há dois principais candidatos a contratá-lo: Manchester City e PSG. Haverá uma enxurrada de notícias sobre suas atividades para incorporá-lo até o verão chegar e a última delas foi relatada por Christian Falk, jornalista do 'Bild'.

Ele disse em uma recente conversa: "O PSG está trabalhando nos bastidores para chegar a um acordo." Suas palavras indicam que a entidade francesa está em negociações com o jogador, mas tentando não torná-las públicas, com discrição e tranquilidade.

Isso não remove os 'skyblues' da disputa, o que seria um destino de futebol muito atraente para Leo. Ele se encontraria novamente com Pep Guardiola, o treinador que descobriu sua faceta de falso '9' e com quem dominou a Espanha, a Europa e o mundo inteiro conquistando títulos.

O problema do City é que o PSG está fazendo, sempre como explica o referido jornalista, avanços para agregar Leo Messi ao seu elenco e sua diretoria parece estar mais atenta do que disposta a dar o grande passo. Contudo, ainda há tempo para reagir.

Em Paris, eles esperam por Messi de braços abertos

Embora Mauricio Pochettino, atual técnico da equipe francesa, tenha ficado cauteloso ao ser questionado sobre a possível chegada de Messi ao seu elenco, Ángel di María, um compatriota, não escondeu a ilusão. Para ele, seria uma grande notícia ter ao seu lado aquele que com ele tantos combates na 'Albiceleste'.

O ex-companheiro de equipe Neymar também o esperaria, que viveu com ele uma época de ouro no Barcelona. O brasileiro já brincou que, em breve, estarão juntos em campo. O certo é que o capitão do Barça tem amigos em Paris e em Manchester: por onde quer que vá, mesmo que fique em Barcelona, ​​vai partilhar alegrias e tristezas.