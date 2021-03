As voltas que o mundo dá: Haaland pode eliminar o seu time da infância

O duelo mais esperado das quartas de final da Liga dos Campeões ficou por conta de PSG e Bayern de Munique. Porém, o confronto entre Borussia Dortmund e Manchester City terá um ingrediente especial, principalmente para Erling Haaland, que tinha o Citizens como seu time de infância. Agora, o clube inglês é que deve se preocupar com os gols de seu ex-torcedor e artilheiro da Champions League.

Erling Haaland já declarou que sempre foi um fã da Liga dos Campeões, algo que carrega consigo desde a infância. E por seus números na Champions, fica fácil perceber que ele realmente gosta de dar show no principal torneio de clubes do futebol europeu.

Com mais uma atuação de gala nas oitavas de final, contra o Sevilla, Haaland se tornou o jogador mais jovem a atingir a marca de 20 gols na história da competição, superando nomes como Mbappé, Messi e Raúl. Agora, nas quartas de final, ele terá pela frente justamente o Manchester City, seu time de infância.

Alf-Inge Haaland, pai do centroavante do Borussia Dortmund e que também foi jogador profissional, atuou pelos Citizens entre 200/01 e 2002/03, período em que seu filho era apenas uma criança.

Com isso, Haaland, que nasceu na Inglaterra, desenvolveu simpatia e se tornou torcedor do clube. Inclusive, existem fotos do ainda jovem Erling Braut, que hoje é um dos atacantes mais cobiçados do mundo, vestindo a camisa do City.

Agora, ele reencontra seu time de infância pelas quartas de final da Liga dos Campeões para seguir fazendo história. Guardiola já sabe que terá trabalho para parar o matador do Dortmund, que tem números invejáveis para sua pouca idade.

“Os números falam por si. (Haaland) É um dos melhores atacantes do mundo em sua idade. Vi poucos jogos, alguns melhores momentos, e os números são impressionantes. Eu sei da qualidade desse jogador, todo mundo sabe. Em duas semanas poderei falar melhor”, disse o treinador espanhol em coletiva nesta sexta (19), sobre o confronto que terá contra o Borussia em abril.

O fato é que Haaland terá a oportunidade de marcar contra seu time de infância na Liga dos Campeões, sua competição favorita, duas motivações a mais para um centroavante que não precisa de muito para balançar as redes. Certamente não vai faltar vontade para o artilheiro da Champions marcar ainda mais gols do que de costume. Quem fica na torcida agora é o Manchester City.