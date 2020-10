City lamenta falecimento de Wisten, ex-jogador da base de apenas 17 anos

O Manchester City divulgou em suas redes sociais oficiais a notícia da morte de Jeremy Wisten, um de seus ex-jogadores da categoria de base. Ele tinha apenas 17 anos.

Nascido em Malaui, veio como zagueiro da equipe inglesa em 2016. Esta foi a mensagem que o CIty publicou em luto por sua morte: “A família do Manchester City está triste ao saber da morte do ex-jogador Jeremy Wisten. Enviamos nosso profundas condolências aos seus amigos e familiares. Nossos pensamentos estão com você neste momento difícil".

Embora sua família ainda não tenha se pronunciado e as causas de sua morte sejam desconhecidas, na Inglaterra, há um boato de que o jogador entrou em depressão depois que o City disse a ele que não contava mais com seus serviços.

Mídias como 'Malawi24' garantem que pode ser um suicídio, devido à grande depressão que Jeremy Wisten estava passando desde que deixou de ser um jogador do City.

Jogadores como Cole Palmer, Liam Delap, Tommy Doyle, Raheem Sterling e Aymeric Laporte mostraram sua profunda tristeza com a morte de Wisten nas redes sociais.

Para que tenha o melhor funeral possível, os seus amigos lançaram uma campanha de arrecadação de fundos que já atingiu quase 10.000 euros.