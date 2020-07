City na Champions acirra disputa na Premier League

Nesta segunda-feira (13), a Corte Arbitral do Esporte (CAS), decidiu suspender a punição do Manchester City, que agora está liberado para disputar a próxima Champions League. A decisão, criticada por Mourinho e Klopp, acirra ainda mais a briga entre os clubes da Premier League por uma vaga na próxima edição da UCL.

Desde fevereiro deste ano, enquanto o City, segundo colocado da liga inglesa, esteve proibido de disputar competições europeias, uma vaga extra foi aberta para a Liga dos Campeões. Tradicionalmente, os quatro primeiros da Premier League se classificam para a Champions, no entanto, com o City presente no grupo, o quinto colocado passava a garantir uma vaga na próxima edição do torneio. Da mesma maneira, a vaga de classificação para a Liga Europa caia do quinto para o sexto lugar.

A mudança dava mais esperanças para diversos clubes, como Chelsea, Leicester, Manchester United, Wolves, Tottenham, Sheffield e Arsenal.

Agora, no entanto, com a punição retirada, o City volta a garantir seu lugar na próxima Liga dos Campeões, ao lado do Liverpool. E o fato traz algumas mudanças: restam apenas mais duas vagas para a principal competição de clubes do mundo, o quinto lugar volta a se classificar apenas para a Europa League e o sexto colocado não se classifica mais para competição alguma.

Como está a briga pelas vagas que restam para a Champions League?

Com as equipes de Klopp e Guardiola já classificadas, a briga esquenta, principalmente entre Chelsea, Leicester e Manchester United.

Com 60 pontos, os Blues estão em terceiro lugar, seguidos pelo time de Jamie Vardy, artilheiro da liga, e pelos Red Devils, que estão empatados com 59 pontos. Até domingo passado (12), o United estava garantido na Liga dos Campeões, mas com o empate na última rodada, está apenas na Europa League.

Atrás do trio, está o Wolverhampton, com 55 pontos, e o Sheffield, com 54. Com mais três rodadas pela frente, os dois clubes correm por fora na briga por uma vaga na Liga Europa, mas, caso o trio tropece na reta final, ainda têm chances reais de surpreender e garantir um lugar na Champions.

Na sequência, com 52 pontos, o Tottenham ainda sonhava com uma vaga na UCL e tinha a Europa League como um objetivo mais realista. Agora, o sonho se tornou quase impossível, e o objetivo que antes era realista, se tornou muito complicado.

Mourinho havia dito que disputar a Liga Europa, para o Spurs, “é como Hamilton vencer a Fórmula 2”. Talvez o “Hamilton” da Premier League fique de fora de todas as competições europeias.