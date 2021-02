City não dá chances ao 'Gladbach e vence a 19ª seguida

O Borussia Mönchengladbach teve de receber o Manchester City na Puskás Arena, em Budapeste (Hungria), devido às restrições de viagens causadas pela pandemia. Os alemães eram os mandantes, mas viram o time de Pep Guardiola comandar o jogo com total controle das ações de ataque.

Desde o primeiro instante, os ingleses tiveram maior posse de bola e ditaram o ritmo da partida. No entanto, o primeiro tempo teve poucas chances reais de gol nos dois lados. Antes de a bola entrar, apenas Foden finalizou, exigindo defesa do goleiro Sommer.

O placar foi aberto aos 28 minutos em um lance que teve sotaque português, com João Cancelo recebendo na lateral esquerda e cruzando na segunda trave, onde Bernardo Silva esperava para cabecear para dentro. Mais alto, o zagueiro Elvedi estava junto e falhou ao não saltar.

Em grande atuação, Cancelo teve a outra boa chance para o Manchester City antes do intervalo, mas errou o alvo. Enquanto isso, o Borussia Mönchengladbach se mostrava incapaz de ameaçar Ederson e se manteve acuado com posicionamento puramente defensivo para evitar maior desvantagem.

O segundo tempo foi igual. Com grande superioridade, a equipe de Pep Guardiola não precisou de esforço na defesa nem de pressa no ataque para chegar ao segundo gol.

Logo após desperdiçar uma chance clara ao receber presente dos adversários, Gabriel Jesus ampliou a vantagem no placar. O lance aconteceu aos 64 minutos e teve início com Cancelo cruzando pela esquerda e encontrando Bernardo Silva. O português recebeu na área e cabeceou de primeira dando assistência para o brasileiro empurrar a bola para dentro.

Ederson só precisou trabalhar aos 93 minutos, quando recebeu finalização de Wolf fez boa defesa no último lance do jogo. Com o resultado, o Manchester City chegou a 19 vitórias seguidas e 27 jogos de invencibilidade - sequências que envolvem todas competições.

Os times se enfrentam em 16 de março para a disputa do jogo de volta, quando definirão quem avança para as quartas de final da Champions League. O time de Pep Guardiola pode perder por um gol de diferença ou por dois caso o placar não se repita - vale lembrar que a competição tem gols marcados fora de casa como critério de desempate.