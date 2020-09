City não quer Messi se tiver que pagar ao Barcelona, diz jornal

Apesar do encontro que seu pai e agente terá com o Barcelona esta semana, Messi segue vivendo a novela de sua possível saída do Camp Nou. De acordo com 'Mundo Deportivo', o Manchester City está relutante em pagar o clube catalão para ter o argentino e o Barcelona não pretende deixá-lo sair de graça.

A ideia dos ingleses é evitar mais problemas com o 'Fair Play Financeiro' e oferecer um contrato milionário, mas somente quando o jogador se apresentar livre. Um dos rumores recentes apontam para um contrato de cinco anos, dividindo entre o time de Manchester e o New York City.

O grande obstáculo envolve o pagamento da cláusula de rescisão de 700 milhões de euros. O argentino alega que está livre para deixar o Camp Nou, mas clube e La Liga dizem que há multa - entenda o impasse entre Messi e Barcelona.

Se as coisas esfriarem com os ingleses, outros clubes como PSG ou Inter de Milão podem começar a considerar seriamente a chegada de Messi. Mais recentemente, a Juventus de Turim se juntou a essa lista de gigantes europeus.

O camisa '10' tem contrato válido até junho de 2021 e sua saída gratuita é mais do que improvável. Além de bancar uma compra cara, quem quiser contar com o craque deverá garantir o alto salário do argentino.