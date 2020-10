O grande concorrente do Real Madrid por Haaland

Com apenas 20 anos, Haaland virou um dos nomes mais falados no mundo do futebol desde sua aparição explosiva no RB Salzburg até sua chegada de sucesso no Borussia Dortmund e, inclusive, com a seleção norueguesa.

Sua enorme facilidade de superar os goleiros adversários elevou seu patamar e o tornou uma das principais promessas no esporte, entrando na mira de grandes clubes europeus, como o Real Madrid.

Segundo o jornal 'Marca', a diretoria do Santiago Bernabéu quer contratar o atacante após a atual temporada, mas ele não é a prioridade. O norueguês seria o 'Plano B' dos espanhóis caso não consigam a assinatura de Mbappé.

Vale lembrar que o Real Madrid não contratou ninguém na última janela de transferências para concentrar todos seus esforços no marcado de 2021, ano em que buscaria um craque de peso.

No entanto, Haaland seria motivo de uma grande disputa entre espanhóis e ingleses. Segundo informação publicada por 'BeIN Sports', o Manchester City será o concorrente na briga pelo norueguês.

O time da Premier League tem uma das maiores capacidades econômicas no mundo da bola e poderia fazer frente a uma tentativa do Real Madrid caso os espanhóis precisem investir em sua segunda opção para o ataque.

Não podemos esquecer o Borussia Dortmund, que não vai deixar sua grande joia sair tão facilmente. A cláusula neste começo de temporada subiu para 75 milhões de euros, um valor que talvez inviabilize qualquer plano devido à crise aconômica causada pela pandemia.