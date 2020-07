City elege seus melhores jovens do ano

Há duas categorias no prêmio dado pelo Manchester City, que foi entregue a dois jogadores sub-18 e dois sub-23. Em cada uma delas, um atleta é eleito pelo clube e outro por votação entre os jovens.

Taylor Harwood-Bellis, Jayden Braaf, James McAtee e Cole Palmer são os ganhadores como destaques entre as promessas do ano dentro do milionário clube inglês.

Os dois primeiros são do sub-23. Taylor Harwood-Bellis foi escolhido pelo clube e já entrou em campo com o time principal treinado por Pep Guardiola, enquanto Jayden Braaf foi eleito por seus companheiros.

McAtee é o capitão de sua equipe e foi escolhido pelo City como o melhor do time sub-18, enquanto Palmer foi o mais votado entre os jogadores. Nenhum dos dois estreou com a equipe que disputa a Premier League.