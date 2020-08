City prepara 90 milhões para afastar Lautaro do Barça

O Manchester City tem uma prioridade no mercado: encontrar um substituto para as garantias de longo prazo para Sergio Agüero. E eles trabalham nisso no Etihad Stadium.

O portal 'The Sun' afirma que o favorito de Guardiola para suceder Agüero é Kane, mas eles entendem que sua contratação é impossível. Assim sendo, eles foram para o segundo lugar da lista, Lautaro Martínez.

A equipe inglesa estaria disposta a investir, segundo o jornal britânico, cerca de 90 milhões de euros para ver Lautaro no seu vestiário.

O outro grande interessado em Lautaro é o Barcelona. Bartomeu falou sobre isso recentemente. “Estávamos conversando com a Inter sobre Lautaro. Conversamos, mas decidimos parar o diálogo quando o futebol voltou. Agora vamos ver o que acontece...”, disse.

No Etihad eles querem ultrapassar o Barça e contratar de uma vez Lautaro. Eles o veem como o substituto ideal para 'Kun', que tem mais um ano de contrato com o City, mas teria decidido voltar para a Argentina assim que terminar, apesar de os 'citizens' terem lhe oferecido mais uma temporada, diz o portal 'The Sun'.