City supera retranca do Everton e avança para a semifinal

As posturas foram claras desde o início de jogo, com o Manchester City trocando passes no campo de ataque e buscando espaço para invadir a área, enquanto o Everton se protegia e tentava escapar no contra-ataque.

Dessa forma, aos 20 minutos, o time de Pep Guardiola tinha 84% da posse de bola e somava tentativas de fora da área com Foden e Sterling, mas sem conseguir criar uma grande oportunidade para abrir o placar.

A equipe de Carlo Ancelotti conseguiu equilibrar o jogo e teve chances com Richarlison e Yerry Mina, com destaque para uma cabeçada do zagueiro colombiano na melhor oportunidade da primeira etapa. A bola só não entrou porque Zinchenko estava em cima da linha para tirar.

Após o intervalo, o Manchester City voltou a apresentar maior ímpeto ofensivo, mas continuava com dificuldades para produzir uma boa chance no ataque e viu a zaga do Everton afastar inúmeros cruzamentos. A melhor chande foi com Sterling exigindo grande defesa do jovem goleiro português João Virgínia após passe de Fernandinho.

Com as entradas de De Bruyne e Bernardo Silva, o time de Pep Guardiola melhorou em campo. As mudanças surtiram efeito aos 84 minutos, quando Gündogan abriu o placar ao pegar o rebote após Laporte tabelar com De Bruyne e mandar a bola no trevessão. Dentro da área, o camisa 8 cabeceou para o fundo da rede.

O belga que saiu do banco voltou a fazer a diferença para garantir a vitória aos 89 minutos, quando recebeu de Rodri fora da área, invadiu, dividiu com a marcação e mandou de canhota para dentro.

Com o resultado na decisão em jogo único, o Manchester City garante vaga para a semifinal da Copa da Inglaterra (FA Cup). Os demais duelos desta fase são: Bournemouth 0 x 3 Southampton (classificado), Chelsea x Sheffield e Leicester x Manchester United. Os dois últimos jogos serão realizados nesse domingo.