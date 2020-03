City bate o Aston Villa e é tricampeão da EFL Cup

O City estava embalado. Após vencer o Real Madrid no Bernabéu pela Champions League, o time de Pep Guardiola levanta ainda mais a moral após vencer o Aston Villa na final e conquistar o tricampeonato da EFL Cup. De maneira consecutiva.

Era uma final inédita entre Manchester City e Aston Villa, uma final de número 60 da Copa da Liga Inglesa (EFL Cup / Carabao Cup), e os 'sky blues' conseguiram com a vitória um feito que só foi superado pelo Liverpool, no início da década de 80, quando ganhou quatro títulos consecutivos. O clube conquistou oito dos últimos nove trofeus disputados no país.

Apesar do favoritismo, o Aston Villa foi quem começou o jogo pressionando e deu o primeiro susto aos 2 minutos após uma cabeça de El-Ghazi. Os villanos continuaram pressionando, mas não demorou muito para os Citzens responderem com Aguëro, também de cabeça.

O camisa 10 do City parece gostar de decisões e, mais uma vez, deixou o seu em uma final de campeonato. Aos 20 minutos de jogo, o time de Pep conseguiu realizar o que foi ensaiado nos treinos.

Encaixou um bonito ataque que só terminou com a bola no fundo do gol. Rodrigo cruzou na área para Foden, que ajeitou de cabeça para o atacante argentino balançar as redes com o pé direito.

Após o primeiro gol dos 'sky blues', o time continou em cima e encurralou a equipe de Dean Smith no campo de defesa. A pressão foi tanta que, após as tentativas de Foden e o próprio Agüero, eles conseguiram ampliar com uma jogada de bola parada. Gündogan cobrou o escanteio e Rodrigo subiu sozinho para fazer o segundo. O City chegava no ataque com muita facilidade e encontrava uma defesa aberta.

O jogo contava com uma ilustre presença na arquibancada de uma figura da família Real. O Príncipe Willian 'bateu o ponto' no Wembley Stadium e acompanhou a partida de perto, ainda vibrou bastante quando seu time do coração diminuiu o placar. O filho mais velho do príncipe Charles mostrou que é gente como a gente ao comemorar o gol de sua equipe e quase levar a partida para a prorrogação nos minutos finais.

O segundo tempo, Foden teve chances de perigo, mas não conseguiu superar a defesa rival. Partidaça do jovem inglês de 19 anos. Aguëro quase acerta um belo voleio, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora, fazendo alguns torcedores que estavam do lado contrário, inlusive comemorarem como se tivesse saído o gol. Pep quis garantir a vitória e ainda colocou De Bruyne e Jesus em campo.

O primeiro, no entanto, não fez uma boa partida, pisou na bola sozinho e errou cruzamento, mas ele tem créditos na equipe 'citizen'. Já o segundo, entrou no final no lugar de Agüero, que saiu mancando, e somente cumpriu os minutos. Bernardo, a terceira substituição de Guardiola, descolou um bom chute de fora da área, obrigando o goleiro Nylan a fazer grade defesa e levou perigo para a defesa rival

Os minutos finais foram de bastante emoção, já que um gol poderia definir tudo para ambos os lados e o jogo estava bastante aberto. Caso saísse do lado do Villa, levava a partida para a prorrogação, se fosse para o City, liquidava a partida. O juíz deu cinco minutos de acréscimos e os villanos tiveram escanteios no qual o goleiro subia para tentar o gol de empate.

No entanto e apesar da pressão final, a partida terminou em 2 a 1. Os torcedores do Aston Villa devem se orgulhar da grande partida que seu time fez e por ter lutado até o último segundo de jogo em busca do empate, que por pouco, não saiu.

No fim, o troféu acabou indo novamente para as mãos do três vezes campeão Manchester City, Pep Guardiola e companhia.