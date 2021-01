City vira na reta final e evita vexame contra time da quarta divisão

O Manchester City está classificado para as oitavas de final da Copa da Inglaterra. A eliminação do Cheltenham Town, da quarta divisão, era previsível, mas Pep Guardiola não poderia prever tanto drama.

Após um primeiro tempo sem gols, o time da casa abriu o placar com gol de Alfie May aos 59 minutos, quando Tozer cobrou lateral com força e o atacante inglês aproveitou a sobra dentro da área.

O tempo passou junto com a pressão para o Manchester City, que só conseguiu empatar aos 81 minutos, com cruzamento de Cacelo para Phil Foden mandar de primeira para o fundo do gol.

Quatro minutos depois do empate, Gabriel Jesus ampliou ao receber de Fernandinho nas costas da zaga, dominar, girar e mandar para dentro. No último lance do jogo, Ferran Torres fechou o placar.

O time de Pep Guardiola enfrentará o Swansea nas oitavas de final da Copa da Inglaterra, que será disputada entre os 8 e 11 de fevereiro.