Agüero se une a Mariano e está fora do City-Real Madrid

Um jogador do Real Madrid testou positivo para a Covid-19. Mariano Díaz, atacante dominicano, já foi separado do restante do elenco e ficará em sua casa até se recuperar.

O clube espanhol confirmou que Mariano está bem e cumprindo o protocolo sanitário de isolamento social em seu domicílio. O resultado acontece a menos de duas semanas do duelo entre o Real Madrid e o Manchester City, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Embora o dominicano tenha atuado pouco, foram menos de 90 minutos em toda a temporada, Zidane perde uma opção para o jogo decisivo contra City. Mariano fez seu único gol na temporada no clássico contra o Barcelona. Jogando no Etihad Stadium, os merengues precisam reverter a vantagem de 2 a 1 do time inglês.

Mariano não será o único desfalque do jogo. O Manchester City também tem uma baixa, porém, de muito mais importância. Sergio Agüero, titular e maior artilheiro da história dos citizens, não estará disponível para Pep Guardiola.

O atacante argentino sofreu uma lesão no joelho ainda em junho, no jogo contra o Burnley, pela Premier League. Ele foi submetido a uma cirurgia e ainda não estará recuperado para encarar o Real Madrid. Gabriel Jesus deve ser o titular dos citizens no lugar de Agüero.

Manchester City e Real Madrid se enfretam no dia 7 de agosto. Quem se classificar viaja para Lisboa, para a disputa da fase final da Liga dos Campeões.