Claudinho, o melhor jogador de janeiro no Brasileirão

Claudinho é o destaque de um Red Bull Bragantino que vem subindo na tabela do Campeonato Brasileiro - ocupa o 9º com 47 pontos. Com os seis gols marcados em janeiro, ele ganhou o prêmio o Jogador do Mês.

"Fico muito feliz pelo meu trabalho estar sendo reconhecido. Foi um mês muito especial para mim. O mês do aniversário, que eu completei 100 jogos com a camisa do Red Bull Bragantino, então fico muito feliz por ter ganhado este prêmio", disse o jogador ao receber o troféu.

O desempenho - e vários golaços - faz ele ser visto como protaginista da equipe, além de ser cotado como reforço para grandes brasileiros e para outros clubes da rede de energético.

"Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por me dar saúde e oportunidade de fazer o que eu amo. Segundo, à minha família que está sempre do meu lado. E claro, não posso esquecer dos meus companheiros, que estão ali comigo. Este prêmio não é só para mim, divido também com meus companheiros, porque se não fosse eles, eu não estaria aqui", acrscentou Claudinho à CBF.

Na atual campanha, ele soma 46 jogos, 19 gols e seis assistências. Com 17 gols, ele assumiu a artilharia isolada do Brasileirão.

Aos 24 anos, Claudinho acumula passagens, por Corinthians, Santo André, Ponte Preta e Oeste. Ele retornou ao Red Bull Bragantino há duas temporadas.