Cláusula de 700 milhões precisa ser paga para Messi sair, diz LaLiga

A saída de Messi parecia ainda mais provável neste domingo devido à sua ausência na reapresentação do time. No entanto, um impasse sobre a cláusula de rescisão pode ser o grande obstáculo para que ocorra uma transferência do argentino.

O contrato junto ao Barcelona tem uma cláusula de rescisão que custa 700 milhões de euros, mas também garante a saída livre do jogador antes do fim da temporada 2019-20.

O entorno do jogador defende que a possilidade de ficar livre está vigente devido à mudança do calendário em virtude da pandemia. Já o clube insiste que isso só valeria até junho, data original do término da temporada.

Neste domingo, LaLiga se pronunciou a respeito por meio de nota e se posicionou favoravelmente aos argumentos da diretoria do Barcelona. "O contrato está atualmente vigente e conta com uma cláusula de rescisão aplicável caso Lionel Andrés Messi decida pelo término do contrato", iniciou o comunicado.

Citando os artigos envolvidos no regulamento, as autoridades do futebol espanhol embasaram sua postura antes de determinar: "LaLiga não efetuará o trâmite de baixa federativa ao jogador se não for pago previamente o valor da cláusula em questão".

Clubes com Manchester City, Inter de Milão e Paris Saint-Germain surgiam como os principais candidatos a contratar o camisa 10 e, mais recentemente, a Juventus de Turim se juntou a essa lista de gigantes europeus.

Apesar da saúde financeira desses times, a necessidade de pagar 700 milhões de euros pode reduzir essa lista de interessados e talvez inviabilizar uma operação tão cara.

Além de bancar uma compra cara, quem quiser contar com o craque deverá bancar o alto salário do argentino, que tem contrato com o Barcelona válido até junho de 2021.