Clima esquenta e possível saída de Domènec entra em pauta no Flamengo

A demissão de Domènec Torrent não está completamente descartada, mas tampouco é vista como algo fácil. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, é um dos favoráveis a continuação do treinador, mas há uma ala na Gávea que defende a saída imedita do comandante.

Antes mesmo de acabar o jogo, o presidente Rodolfo Landim recebeu muitas cobranças de grupos políticos da Gávea pedindo a demissão do catalão.

Entre os pontos principais do debate está os jogos decisivos que o clube tem pela frente, começando com o São Paulo, na quarta-feira (11), pela Copa do Brasil. Além disso, o valor da multa do catalão (cerca de 2 milhões de euros), deixa os dirigentes mais cautelosos. Há quem acredite que pagar este valor pela saída de Dome neste momento dificultaria ainda mais a compra do atacante Pedro.

No Mineirão, Dome conversou com Braz e Spindel a portas fechadas e se mostrou um pouco abatido. Antes de deixar o estádio, no entanto, montou a programação de treinos para o confronto contra o São Paulo, pela Copa do Brasil.

TORCEDOR PROTESTA NO CT DO CLUBE

A derrota para o Atlético-MG teve fortes ruídos nas redes sociais, mas também fora dela. Um torcedor deixou uma faixa em uma das entradas do Centro de Treinamento do clube pedindo a demissão do treinador em troca de voto no vice-presidente do clube, que concorre ao cargo de vereador no Rio de Janeiro.

ROGÉRIO CENI AGRADA

Ainda que não tenha uma decisão tomada sobre Domènec, o Flamengo não deixa de observar o mercado. Rogério Ceni, atualmente no Fortaleza, é um dos nomes preferidos de uma ala forte da diretoria nesse momento, a informação foi divulgada em primeira mão por Mauro Cesar e confirmada pela reportagem. Há quem defenda que o perfil do treinador é o melhor para o elenco nos próximos meses.