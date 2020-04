Club Brugge é declarado campeão belga; quem seria nas outras ligas?

A Jupiler Pro League, primeira divisão da Bélgica, foi cancelada e se tornou a primeia na Europa a encerrar antecipadamente e declarar um time campeão. O anúncio de que a liga não voltaria após o controle da pandemia de coronavírus confirmou o título para o líder da competição, o Club Brugge.

O time da cidade de Bruges estava com 15 pontos de vantagem para o segundo colocado, Gent. A decisão foi tomada porque, de acordo com as autoridades locais, dificilmente um jogo seria realizado antes de julho e, caso disputado, seria com portões fechados. Mesmo assim, representaria um risco para os jogadores e todo staff envolvido nas partidas. A decisão foi apoiada também pelo fato de que restaria apenas uma rodada para o fim da competição.

A final da Copa da Bélgica, que seria disputada no dia 22 de março, foi suspensa e não há previsão para que seja jogada.

Considerando a situação da Europa diante do coronavírus e a possível dificuldade na volta dos campeonatos, 'Goal' separou quem seriam os campeões nas principais ligas do continente se os campeonatos fossem encerrados e a taça entregue aos líderes.

Alemanha - Bayern

A Bundesliga manteria o seu campeão seu oitavo ano consecutivo. O Bayern de Munique tem quatro pontos a mais do que o segundo colocado Borussia Dortmund e cinco a mais do que o RB Leipzig, terceiro na tabela.

Espanha - Barcelona

Líder com dois pontos de vantagem em relação ao Real Madrid, o Barça levantaria o título espanhol pela terceira temporada seguida. Seria o 27º título de LaLiga para os catalães.

França - PSG

O PSG conquistaria seu nono título francês, o sétimo em oito temporadas. A distância para o segundo colocado, Olympique de Marselha, é de 12 pontos após 27 rodadas.

Inglaterra - Liverpool

O Liverpool tem 25 pontos de vantagem para o Manchester City na Premier League e poderia já ter levantado a taça no mês passado se nada disso estivesse acontecendo no mundo.

Itália - Juventus

Com somente um ponto de vantagem para a vice-líder Lazio, que ficaria com o título na Itália seria, novamente, a Juventus de Cristiano Ronaldo. Nove pontos atrás da Juve, a Inter de Milão também sonhava com a taça.

Portugal - Porto

O Porto é líder também por apenas um ponto contra o maior rival, o Benfica. Seria o 29º título da Primeira Liga para o clube, que nos últimos seis anos, venceu só uma vez.