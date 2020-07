Com Mandzukic fora do Al-Duhail, Dudu pode chegar por empréstimo

O atacante Dudu, do Palmeiras, não terá a oportunidade de atuar com Mario Mandzukic se for para o Al Duahil. O time do Qatar e o croata anunciaram neste domingo a rescisão do contrato, mas isso pode ser vantajoso para o brasileiro, já que uma vaga para estrangeiro se abre no time qatari.

O regulamento local permite apenas quatro estrangeiros por clube, sendo um deles necessariamente asiático. Com a saída do ex-atacante da Juventus, o Al Duahil, próximo de disputar o Mundial de Clubes, fica com o zagueiro marroquino Benatia, também ex-Juventus e os atacantes Han Kwang-Song (norte-coreano) e Edmilson Junior (filho de brasileiro, mas nascido na Bélgica).

A saída de Dudu do futebol brasileiro está a poucos detalhes de ser confirmada. Segundo o Esporte Interativo, o camisa 7 deixará o Alviverde por empréstimo de um ano. O Palmeiras receberá 7 milhões de euros (R$ 42 milhões) tanto no início quanto no fim deste período. Há opção de compra do Al Duhail após o empréstimo.

A permanência de Dudu no Palmeiras ficou difícil porque o jogador deseja deixar o país. O Alviverde espera a oficialização da proposta para então sacramentar a negociação.