Clube português é o provável destino de Paquetá

Paquetá surgiu brilhando no Flamengo e sendo apontado como uma das principais promessas de sua geração no Brasil. Com esse cartaz, o brasileiro foi ao Milan em janeiro de 2019, mas não convenceu após disputar 36 partidas.

Seu futuro começou a ser questionado e, segundo 'Calciomercato', não está nos planos de Ralf Rangnick para a temporada 2020-21. O futuro técnico do clube milanês já teria aprovado a sua venda.

A informação aponta a Fiorentina como interessada, mas afirma que o Benfica está na frente nessa disputa pelo meia já que o Milan poderia usar Paquetá para contratar Florentino Luís.

Ex-Flamengo recebeu poucas chances nos últimos meses no clube italiano, mas recentemente garantiu estar feliz ao ser questionado sobre os rumores de sua possível saída.

O jogador de 22 anos marcou apenas um gol e deu três assistências nos 36 jogos, dos quais foi titular em 25.