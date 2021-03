Clubes belgas aprovam liga conjunta com a Eredivisie

A Europa pode ter uma nova liga. Segundo 'AS', a Pro League (Bélgica) está cogitando realizar uma fusão com a Eredivisie (Países Baixos).

As autoridades do futebol belga tiveram uma reunião nesta terça-feira com os clubes para debater o assunto. Peter Croonen, presidente da liga, informou que ainda não há nada definido.

No entanto, Croonen garantiu que a maioria dos clubes aceitariam a fusão com os neerlandeses para a criação da BeNeliga, o que resultaria em vantagens financeiras para as equipes.

Um relatório elaborado pela consultoria Deloitte afirma que o benefício econômico com direitos televisivos chegaria a 400 milhões de euros. Atualmente, a ProLeague rende 103 milhões e a Eredivisie, 80 milhões.