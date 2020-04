Clubes brasileiros esperam ter datas na terça-feira

O encontro virtual da próxima terça-feira do Conselho Nacional de Clubes, com equipes das quatro divisões do Campeonato Brasileiro, pode estabelecer o prazo final da interrupção do futebol no país.

Os times esperam que a CBF tenha um posicionamento do Governo Federal. Os times deram férias aos atletas até a sexta-feira desta semana e acreditam em retorno aos treinamentos na segunda-feira seguinte.

Enquanto isso, no Paraná, a federação estadual aguarda resposta das autoridades locais para a proposta de os clubes voltarem aos treinos no próximo sábado, dia 2, e retomarem as partidas no dia 16.