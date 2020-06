Clubes da Espanha alterarão suas camisas por conta do 'não' de casas de apostas

por BeSoccer @besoccer_es - 09 jun 20 1 2.238

O artigo 37 do Decreto Real de Alarme, realizado pelo Ministério dos Assuntos do Consumidor, proibiu que as casas de apostas fizessem publicidade a qualquer hora, exceto das uma às cinco da manhã.

Isso forçará oito equipes a trocar seus uniformes para parar de exibir o patrocínio. O Valencia, Leganés, Sevilla, Osasuna, Levante, Alavés, Granada e Mallorca terão de encontrar uma solução, informou a revista 'Marca'.

Os clubes, no entanto, entendem que isso não afeta diretamente o uniforme por ser um patrocinador oficial e afeta sim os outdoors e o restante da publicidade nos estádios e na televisão.

A fonte mencionada acima garante que a LaLiga está trabalhando para que todos os clubes possam mostrar seu patrocínio, mas tudo dependerá do que o Ministério de Assuntos do Consumidor, liderado por Alberto Garzón, disser.

Tudo isso afetará pelo menos as très primeiras rodadas, aquelas durante as quais o Decreto do Alarme Real ainda está em vigor, o dia 21 de junho, a data em que a nova normalidade será atingida.