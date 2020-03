Clubes estudam redução global de salários de jogadores

O Barcelona lançou a primeira pedra na Espanha, anunciando a necessidade de tomar certas medidas para equilibrar a economia, já que não haverá o dinheiro proveniente dos direitos televisivos. E não é a única equipe que defende uma redução de salários.

'AS' diz que vários clubes irão propor essa medida na reunião do ECA nesta segunda-feira. Será uma das principais questões a serem levantadas, pois acreditam que ações devem ser tomadas de forma unificada diante da crise do coronavírus.

O jornal espanhol afirma que essa idéia será tratada como um "plano de contingência", pois afeta praticamente todos os clubes da Europa. Outros grandes times já cogitaram atitudes semelhantes nos últimos dias.

A situação no futebol italiano é ainda pior. Os clubes já perderam quase 800 milhões de euros, prejuízo que ainda vai aumentar. No país do calcio, a imprensa afirma que a Inter de Milão inclusive já entrou em contato com Real Madrid e Barcelona para discutir esse assunto.

Damiano Tommasi, presidente da Associação Italiana de Futebolistas, acredita que os jogadores "são os primeiros interessados" em manter o sistema. Tommasi pede calma, pois acredita que terão que tomar suas decisões de forma individual.