Clubes mudam de ideia: já não querem jogar em campo neutro

Os clubes finalmente se recusam a jogar em campos neutros. A ideia foi deles e pretendiam propor à UEFA, mas mudaram de ideia em menos de um mês. Sua preferência agora é que as partidas sejam realizadas nos respectivos estádios.

O resto do plano que eles propuseram para terminar a temporada ainda permanece. Jogando duas vezes por semana, os jogos a portas fechadas e as medidas que as autoridades de saúde recomendam serão diretrizes que serão rigorosamente seguidas. A única coisa diferente é o que está relacionado aos estádios.

Ainda não há resposta da UEFA ou da organização da Premier League. Será necessário um consenso entre os órgãos relevantes e os clubes ingleses para que o plano seja executado corretamente.

O fato de os duelos terem sido disputados em campo neutro - Wembley chegou a se oferecer - facilitou a aplicação de recomendações de saúde, além de manter os jogadores bem isolados. Se a mudança de opinião das entidades for bem-sucedida, será necessário traçar quais medidas devem ser tomadas.