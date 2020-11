Clubes portugueses são alvos de buscas em investigações

A semana começou movimentada no futebol português, que tem clubes, dirigentes e prestadores de serviços sob suspeita em investigações conjuntas envolvendo Ministério Público, Polícia Judiciária e Autoridade Tributária.

"Nos inquéritos investigam-se factos suscetíveis de integrarem crimes de participação económica em negócio ou recebimento indevido de vantagem, corrupção ativa e passiva no fenómeno desportivo, fraude fiscal qualificada e branqueamento. Estão em causa negócios de diversa natureza, todos relacionados com o futebol profissional e relativos, nomeadamente, a contratos de parceria de cooperação financeiro-desportiva e respetivos aditamentos bem como a acordos de alteração de contrato de parceria", explicou o Ministério Público em nota.

Benfica e Santa Clara foram destacados pela mídia local como os principais clubes alvos de buscas. Segundo o jornalista Henrique Machado, de 'TVI24', há suspeita corrupção de jogadores adversários na campanha do título das Águias em 2016.

De acordo com notícia publicada na revista Sábado, buscas também têm relação com processos ligados à transferência de três jogadores líbios: o extremo Hamdou Elhouni, o volante Mohamed Al-Gadi e o meia Muaid Ellafi.

"Investigam-se ainda a aquisição dos direitos desportivos e económicos dos jogadores por parte de clubes nacionais de futebol, empréstimos concedidos a um destes clubes e a uma sociedade desportiva por um cidadão de Singapura com interesses em sociedades sediadas nas Ilhas Virgens Britânicas e a utilização das contas do mesmo clube e de outro, para a circulação de dinheiro", acrescentou o comunicado do Ministério Público, sem especificar quais jogadores estariam envolvidos.

Ainda durante a manhã, V. Setúbal, Aves, Marítimo e Paços de Ferreira também foram citados como envolvidos nas investigações. Já no começo da tarde, fontes do Sporting também confirmaram ao jornal 'A Bola' a presença de autoridades no Avalade, onde há suspeita de lavagem de dinheiro no perído entre 2011 e 2014.

"As investigações incidem igualmente sobre o envolvimento de outros tipos de sociedades (algumas ligadas ao setor imobiliário), o pagamento em dinheiro de dois prémios de jogo, a satisfação de dívidas pessoais de dirigentes, a utilização por estes de valores dos clubes e a omissão declarativa de operações fiscalmente relevantes", concluiu o Ministério Público.