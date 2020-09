CNN, Brasileirão e Turner: como disputa com a Globo pode mudar os direitos de TV

Mais novidades na briga pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. A CNN estaria negociando com a Turner a compra dos direitos para poder transmitir aos jogos em seu canal.

Desde que a Medida Provisória 984, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro - que dá ao mandante da partida os direitos de TV -, passou a valer, os bastidores das transmissões dos jogos do Brasileirão estão agitados. Insatisfeita por ter que "dividir" os jogos com os canais do Grupo Turner, a Rede Globo entrou na justiça alegando que a empresa está desrespeitando a Lei da TV Paga e, portanto, não poderia televisionar as partidas.

De acordo com a Legislação, a Turner, por ter ligações com a empresa de TV Sky, não poderia transmitir as partidas. As duas empresas são controladas pela AT&T e, segundo a Lei de Acesso Condicionado, de 2011, um empresa não pode produzir conteúdo se mantiver uma operadora de televisão ou telefonia.

Enquanto a Anatel e a Ancine analisam o caso entregue pela Rede Globo, a Turner teme que os direitos de transmissão sejam tirados de si pela Justiça. Assim, está procurando meios de manter o campeonato em seu grupo, de forma legal e com o apoio dos oito times com os quais tem contrato até 2024 (Athletico-PR, Bahia, Ceará, Coritiba, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e Santos).

O método encontrado para isso, segundo o Notícias da TV, do Uol, é que a CNN Brasil compre os direitos. A empresa, mesmo que faça parte do mesmo grupo é de origem 100% brasileira e apenas licenciada da empresa norte-americana, ou seja, não mantém ligações com a AT&T e, portanto, poderia transmitir aos jogos sem riscos.

A emissora recém chegada ao Brasil estaria tratando diretamente com o CEO da Warner Media USA, subdivisão da AT&T e "mãe" tanto da CNN quanto do Grupo Turner para comprar os direitos do Brasileirão.

A CNN ainda não decidiu como exibir aos jogos, se seria em seu canal já existe, o CNN Brasil- o que pode ser uma medida mais imediata e de urgência - ou se criaria um novo canal, CNN Esportes.

Briga Globo x Turner

O atrito entre as duas emissoras começou com a MP 984, ou MP do Mandante, que dá 100% dos direitos de transmissão dos jogos ao mandante da partida. Assim, a Turner não precisaria ter contrato com os dois time para poder televisionar os jogos, apenas com o "dono" da partida.

A Globo, porém, alegou que o contrato já firmado deveria ser executado até o fim e, só depois, a Turner poderia dar a cartada da MP para poder ter os direitos.

Assim, a emissora carioca entrou com uma ação na 3 ª Vara Cível da Justiça do Rio de Janeiro, na qual diz que a Turner "jamais poderia adquirir e explorar direitos de eventos esportivos realizados no país, sob pena de evidente afronta à norma legal".

Por ora, a Turner está proibida de transmitir as partidas de times com os quais não possui contrato, mesmo alegando estar em seu direito depois da publicação da MP 984.