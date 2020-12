Cobrança com dois toques: por que pênalti de Pedro foi anulado?

O atacante Pedro, do Flamengo, foi protagonista de um lance curioso. O centroavante cobrou um pênalti, que foi anulado, e levantou uma grande polêmica.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Aos 39 minutos da primeira etapa, Pedro saiu na cara do gol e recebeu a falta de Jackson, que foi punido com amarelo. Na cobrança, o próprio Pedro foi para a bola e escorregou quando posicionou o pé de apoio.

O chute de pé direito acertou o pé esquerdo do atacante, que tinha perdido o apoio. Mesmo com o escorregão a bola entrou, mas o juiz imediatamente anulou o gol.

Isso porque a penalidade máxima é um tiro livre direto e não pode haver dois toques do mesmo atleta no lance.

Há algumas cobranças já vistas pelo mundo em que o cobrador corre para a bola e apenas toca nela para algum companheiro chutar. Nesses casos, em que os toques são dados por dois atletas diferentes, isso é permitido.

Porém, um dos aspectos que mais chamou a atenção e deve gerar repercussão nos próximos dias é o fato que Ronald, enquanto reclamava com o árbitro pela marcação do penal, foi flagrado fazendo um buraco com a chuteira ao redor da marca da cal.

No intervalo do jogo, transmissão mostra Ronald tentando fazer um buraco na marca do pênalti antes da cobrança de Pedro. Na Central do Apito, Nadine Bastos diz que a atitude se caracteriza como conduta antidesportiva.

É provável que o clube Rubro-Negro vá à justiça desportiva para reclamar sobre o lance alegando que Pedro escorregou por conta do que fez Ronald.