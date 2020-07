Coelhão prepara churrasco na arquibancada do Independência

Ah o futebol brasileiro! Da genialidade, dos dribles, dos gols e também, claro, das coisas mais estranhas que você poderá ver no planeta.

Nesse domingo, América-MG e Atlético-MG se enfrentaram no estádio Independência completamente vazio devido a pandemia do coronavírus.

Mas quem disse que tava ruim? O Coelhão, mascote do América, de máscarapara de proteger do coronavírus, improvisou um churrascão na arquibancada com direito a isopor e tudo mais.

É bem verdade que tanto a churrasqueira quanto o isopor estavam vazios, mas a imagem viralizou e rendeu boas gargalhadas. Como não amar o futebol brasileiro?