O Corinthians ficou no 0 a 0 com o Atlético-GO, em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2020. Com isso, o Timão fica com 13 pontos na 14ª posição da tabela.

Confira no vídeo acima um trecho da entrevista de Dyego Coelho, técnico interino do Corinthians, que se prepara para visitar o Red Bull Bragantino, no sábado, pela 13ª rodada.