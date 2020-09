Coelho no Timão: 'Ganhar jogo não importa como'

Ganhar não importa como, raça, vontade... Técnico interino do Corinthians, Dyego Coelho foi claro no recado aos jogadores da equipe paulista: é hora de resgatar a confiança e os bons resultados.

"Trabalhar com jogador bom é muito bom. Vocês precisam entender. Vocês jogam pra c***", disse o ex-jogador ao grupo em imagens divulgadas pelo próprio clube. "Tem que ganhar jogo, não importa como", completou.

O discurso do treinador agrada aos críticos do trabalho de Tiago Nunes, que até pregava boas ideias em campo e nas entrevistas e chegou com a missão de adotar um estilo mais ofensivo, mas não obteve resultados positivos - foram só dez vitórias em 28 jogos à frente do time alvinegro.

Técnico do Sub-20, Coelho é velho conhecido dos corintianos. Formado nas categorias de base, ele disputou 112 jogos e fez 15 gols entre 2003 e 2008 como lateral-direito. No ano passado, após a saída de Fábio Carille, comandou os profissionais interinamente na reta final da temporada (com três vitórias, dois empates e três derrotas).

"A sensação é a melhor possível porque a gente está dentro de casa e isso me deixa muito confortável para falar com os jogadores e para trazer algum coisas de volta", afirmou o técnico sobre seu retorno, no vídeo divulgado pela TV Corinthians.

"A missão é fazer com que eles tenham alegria de jogar futebol e voltar a ter aquilo que o Corinthians sempre tem, independentemente dos jogadores que estão em campo, que é doar o maximo e fazer com que a torcida e todo mundo volte a estar junto com a gente. Os torcedores nunca vão abandonar, mas a gente precisa muito demonstrar algo pra eles e é isso que a gente vai tentar fazer com muita determinação, força e garra", completou.

Campeão brasileiro ao lado de Coelho em 2005, o atacante Jô elogiou o novo comandante. "É um cara que a gente conhece, que sabe como a gente joga e as características de cada um. Agora é se empenhar e começar tudo do zero para voltar a vencer", declarou.

O primeiro teste de Coelho à frente do Timão é neste domingo, fora de casa, contra o Fluminense. Com nove pontos em oito jogos disputados, a equipe quer se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão.