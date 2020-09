VÍDEO: Coelho fala da sua missão no Corinthians

Técnico do Sub-20, Coelho é velho conhecido dos corintianos. Formado nas categorias de base, ele disputou 112 jogos e fez 15 gols entre 2003 e 2008 como lateral-direito. No ano passado, após a saída de Fábio Carille, comandou os profissionais interinamente na reta final da temporada (com três vitórias, dois empates e três derrotas).

O substituto de Tiago Nunes tenta devolver confiança ao elenco alvinegro após baixo aproveitamento na temporada. Confira no vídeo o trecho da entrevista do técnico interino do Corinthians em que ele fala sobre sua missão.