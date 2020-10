O Corinthians se prepara para o duelo contra o Atlético-GO, em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2020. A partida será realizada às 21h30 (horário de Brasília) dessa quarta-feira.

Confira no vídeo acima um trecho da entrevista concedida por Dyego Coelho, técnico interino do Timão. Ele fala de sua ideia de jogo com característica dos atletas no Corinthians.