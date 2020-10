VÍDEO: Coelho pede concentração do Corinthians no início das partidas

Vindo de empate em 1 a 1 em casa contra o Santos, o Corinthians treina pensando na partida fim de semana contra o Ceará. Com 15 pontos conquistados em 14 partidas, o time treinado por Dyego Coelho está na 16ª posição da tabela busca uma reação.

O Timão volta a campo às 19h15 do próximo domingo, quando visita o Ceará pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confira no vídeo acima um trecho da entrevista do técnico do Corinthians. Ele pede mais concentração dos jogadores no início das partidas.