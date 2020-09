Coelho sobre estilo defensivo do Corinthians: "Nada impede de jogar para frente"

Dyego Coelho, treinador interino do Corinthians, respondeu as perguntas dos torcedores. Uma das respostas que mais chamou atenção foi a respeito do DNA defensivo de equipe.

Para Coelho, apesar dessa ser a uma das principais características do elenco, ''nada impede de jogar para frente". Confira a resposta completa no vídeo acima.

O Timão se prepara para o duelo contra o Atlético-GO, em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2020.