COI decidirá sobre os Jogos Olímpicos em quatro semanas

O Comitê Olímpico Internacional anunciou neste domingo que levará mais quatro semanas para decidir o que fazer com os Jogos Olímpicos, adiando ou realizando como o previsto, entre julho e agosto.

"O COI, em plena coordenação e parceria com o Comitê Organizador de Tóquio 2020, as autoridades japonesas e o Governo Metropolitano de Tóquio, iniciará discussões detalhadas para concluir sua avaliação do rápido desenvolvimento da situação mundial da saúde e seu impacto nos Jogos Olímpicos, incluindo o cenário de adiamento", publicou no comunicado.

"O COI está confiante de que concluirá essas discussões nas próximas quatro semanas e agradece muito a solidariedade para apoiar os atletas e adaptar o planejamento dos Jogos", acrescentou o Comitê Olímpico Internacional.

Existem várias datas nas quais a Olimpíada pode ser colocada. Se a coisa mais simples seria adiá-los até 2021, a rádio espanhola 'Onda Cero' aponta para setembro e outubro deste mesmo 2020. 2022 também aparece no horizonte.

Já estão classificados 14 dos 16 países que disputam o futebol nas Olimpíadas, falta apenas a definição da CONCACAF.