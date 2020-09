No próximo dia 23/09, pela quarta rodada da Libertadores, o Colo-Colo viaja até o Paraná para enfrentar o Athletico-PR.

No vídeo acima, você confere como o clube chileno treina para enfrentar o time brasileiro. Ambos estão empatados na liderança com 6 pontos.

O resto do grupo C é composto por Jorge Wilstermann e Peñarol, ambos com 3 pontos.