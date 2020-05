Colônia anuncia três casos positivos de Covid-19

Por meio dos seus canais oficiais o Colônia anunciou em uma longo comunicado que três membros do elenco principal testaram positivo para coronavírus.

O clube não informou os nomes e nem as funções dos infectados, mas afirmou que todos estão assintomáticos. O clube alemão realizou nos últimos dias testes aos jogadores e a comissão técnica com o intuito de retomar os treinamentos.

"A saúde e a esfera privada de jogadores e comissão técnica têm prioridade sobre tudo mais. As medidas prévias, assim com a estratégia de testes regulares, têm dado resultado, de modo que agora nós podemos reagir com soluções individualizadas", diz a nota.

"Os treinamentos do Colônia pode continuar conforme planejado, de acordo com as medidas de higiene e controle de infeção que foram adotadas desde 6 de abril nos treinos em grupo. O pré-requisito para isso é que um grupo relevante de pessoas fosse testado na sequência, como indicado no protocolo médico da Força Tarefa de Medicina do Esporte/Operação Especial de Jogos da Liga de Futebol Alemã (DFL)."