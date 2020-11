Com 141 gols em 88 jogos, chegou a 16 anos e pode estrear na Bundesliga

Youssoufa Moukoko, jovem promessa do Borussia Dortmund. AFP

Os números extraordinários de Youssoufa Moukoko justificam o fato de ele ser a grande sensação do momento no futebol de base da Alemanha. O atacante completa 16 anos nesta sexta-feira e, com isso, já pode entrar em campo entre os profissionais da Bundesliga.