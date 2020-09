Com a saída de Messi, Piqué passará a ser o primeiro capitão do Barça

Em meio ao terremoto que é a possível saída de Leo Messi, o Barcelona trabalha na tentativa de lidar com essa realidade.

De acordo com a 'SER Catalunya', caso o argentino deixe realmente o Camp Nou, Piqué se tornará o primeiro capitão da equipe na temporada inicial da 'era Koeman'.

As informações apontam que Sergio Busquets seria o segundo capitão, enquanto Ter Stegen seria o terceiro. No entanto, a renovação do alemão ainda não foi oficializada.

A continuidade de Messe no Barcelona parece cada vez mais complicada. Nessa quarta-feira será realizada uma importante reunião para resolver o futuro do craque.