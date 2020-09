Com algumas novidades Scaloni convoca a Argentina

As eliminatórias para a Copa do Mundo deo Catar 2022 vão começar na América do Sul. Com jogos marcados e confirmados pela FIFA para o início de outubro, as seleções começam a ser convocadas.

Entre as novidades de Scaloni estão nomes como Nehuén Pérez, Marcos Acuña, Guido Rodríguez ou Lucas Ocampos, que atuam no futebol espanhol.

A Argentina encara o Equador no próximo dia 8 de outubro, em Buenos Aires, e no dia 13 visita a Bolívia. Cabe destacar que essa ainda não é a lista definitiva e que alguns nomes serão cortados.