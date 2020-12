São Paulo de Diniz pode alcançar marca histórica no Brasileirão

Na tarde desse domingo (6), o São Paulo conquistou mais uma vitória no Brasileirão. Jogando em casa, o time do Morumbi bateu o Sport Recife por 1 a 0, chegou a 47 pontos e se isolou na liderança do campeonato brasileiro. Invicto há 16 partidas, o Tricolor paulista está próximo de igualar o recorde de mais jogos de invencibilidade do clube no certame nacional.

Com gol de Luciano, aos 13 minutos de jogo, o São Paulo saiu na frente, passou um certo sufoco no segundo tempo, mas saiu vitorioso da partida contra o Leão da Ilha. Agora líder isolado, o Tricolor paulista segue rumo ao sonho da conquista do heptacampeonato nacional.

Um dos trunfos da equipe do Morumbi está em seu ataque. Ao final da partida contra o Sport, o São Paulo tinha o segundo melhor ataque da competição (empatado com o Flamengo e abaixo apenas do Atlético Mineiro) e a melhor defesa (junto com o Grêmio).

No começo da temporada, o time de Fernando Diniz era observado como uma equipe que criava muitas oportunidades de gol mas desperdiçava um grande número de chances. Na atual fase, o Tricolor até cria menos, mas é mais efetivo diante da baliza.

Não é à toa que Luciano e Brenner cresceram tanto nesse período. Às vezes com poucas finalizações nos jogos, a dupla de atacantes do São Paulo tem precisado de menos chances para anotar gols. E esses números ajudam a explicar a boa fase do São Paulo no campeonato.

São 16 jogos sem perder na Série A do Brasileirão. Em apenas duas oportunidades o time do Morumbi deixou de perder mais jogos consecutivos. E agora o embalado time de Fernando Diniz precisa apenas não perder os dois próximos compromissos para alcançar essa marca histórica.

Na quarta-feira (9), o São Paulo recebe o Botafogo, na última das partidas atrasadas. Já no próximo final de semana, o time visita o rival Corinthians, na Neo Química Arena.

Confira as maiores invencibilidades do São Paulo na história do Brasileirão, segundo o jornalista Rodolfo Rodrigues:

- 18 jogos - 2008

- 17 jogos - 1973

- 16 jogos - 1986

- 16 jogos - 2007

- [16] jogos - 2020

- 14 jogos - 1975

- 14 jogos - 1980

- 14 jogos - 1983

- 13 jogos - 2006

- 12 jogos - 1981

- 12 jogos - 1991

- 12 jogos - 2002

- 11 jogos - 1974

- 11 jogos - 1989

-11 jogos - 1993

-11 jogos - 2017