Com atuação pobre, Barcelona perde para o Getafe

Getafe e Barcelona entraram em campo pela sexta rodada com sete pontos e podendo dormir entre os três primeiros da tabela em caso de vitória, sendo que o time catalão tinha um jogo atrasado.

A equipe anfitriã começou a partida ditando o ritmo e insistindo em cruzamentos. Sem criatividade, a primeira finalização perigosa aconteceu apenas aos 18 minutos, quando Maksimovic ficou na cara do gol e exigiu defesa de Neto.

O Barcelona acordou e regaiu imediatamente com Messi acertando a trave de David Soria. A partir desse lance, o jogo ficou mais equilibrado e duro, com lances ríspidos rendendo cartões amarelos a Cabaco, Mata e Piqué.

Cucurella e Jaime Mata tiveram novas finalizações para o Getafe. Do outro lado, Lenglet e Griezmann perderam chances de abrir o placar antes de voltarem ao vestiário.

O placar só foi aberto no segundo tempo. Após cruzamento da direita, De Jong e Djené dividiram. O jogador do Getafe caiu na área e o juiz marcou penalidade máxima. Mata partiu para a cobrança, superou o goleiro Neto e abriu o placar aos 56 minutos.

Koeman não demorou para mexer no ataque. De uma só vez, o técnico colocou Ansu Fati e Philippe Coutinho em campo. Os escolhidos para sair foram Dembélé e Pedri.

As alterações não surtiram muito efeito. Apesar da postura mais ofensiva, o Barcelona não conseguiu criar jogadas de perigo contra o time da casa e encerrou a partida com apenas dois chutes a gol apeasr de 73% da posse de bola.

Com o resultado, o time de Koemam fica com 7 pontos no nono lugar. A equipe de Bordalás agora tem 10 e é vice-líder. As posições na classificação podem ser alteradas com os jogos deste domingo.

Após o meio de semana com jogos da Champions League, o Barcelona volta a campo no Campeonato Espanhol para o clássico do sábado que vem contra o Real Madrid. No dia seguinte, o Getafe recebe o Granada.