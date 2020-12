Vivendo sua primeira temporada neste retorno ao Tottenham, Gareth Bale ainda não deslanchou. Foi titular de cinco das sete partidas que disputou, marcou um gol e não deu assistências.

À véspera do jogo contra o LASK Linz, o galês foi avaliado por José Mourinho, que citou seu "problema" em entrevista. Confira no vídeo acima o treino do grupo 'spur' com Bale antes de enfrentar o time austríaco.