O grupo do Zenit está trabalhando nos Emirados Árabes, aonde foi para fugir das temperaturas baixas da Rússia e realizar sua preparação para o restante da temporada.

Confira no vídeo acima as atividades realizadas pelo time russo, que tem quatro pontos de vantagem na liderança do Campeonato Russo e conta com três brasileiros: Wendell, Malcom e Douglas Santos.