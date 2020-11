Na visita do Vasco da Gama ao São Paulo pela 22º rodada do Campeonato Brasileiro, o time carioca saiu na frente com um gol do seu artilheiro argentino.

Aos 18 minutos do primeiro tempo, Gustavo Torres lançou German Cano, que se desmarcou do zagueiro e saiu na cara de Thiago Volpi.

O homem-gol do Vasco ajeitou o corpo e bateu cruzado sem chances para a o goleiro tricolor. Esse é o décimo gol marcado por Cano no Brasileirão.